Adventsmarkt an der Karoxbosteler Mühle

Seevetal : Wassermühle Karoxbostel |

kb. Seevetal. Es duftet wieder nach frisch gebackenen Keksen, Bratäpfeln und Glühwein: Am Samstag, 3. Dezember, findet der Adventsmarkt im historischen Ambiente der Wassermühle Karoxbostel (Karoxbosteler Chaussee 51) statt. Von 12 bis 18.30 Uhr können sich die Besucher im denkmalgeschützten und liebevoll restaurierten Gebäude-Ensemble auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Kunsthandwerker bieten an zahlreichen Ständen ihre handgefertigten Kreationen an - von Keramik und weihnachtlicher Floristik über Scherenschnitte und selbst gemachte Seifen bis hin zu kunstvoll gefalteten Sternen und großen wie kleinen Holzschnitzereien. An seinem eigenen Marktstand offeriert der Mühlenverein eine große Auswahl an Marmeladen, Likören und selbst gebackenen Keksen. Bücherfreunde können im ehemaligen Kuhstall nach Lesestoff stöbern.

In der wiederaufgebauten Sägerei gibt es frisch gekochte Kartoffelsuppe und leckere Bartäpfel. Im Mühlencafé verführen köstliche Torten und Kuchen zum Schlemmen. Auf dem Hof werden außerdm Forellen geräuchert und die Besucher können einem Kettensägenkünstler bei der Arbeit über die Schulter schauen. Und wer bereits auf der Suche nach dem schönsten Weihnachtsbaum ist, wird bestimmt am Tannenbaumstand fündig.

In der "guten Stube" gibt es Gelegenheit, innezuhalten und einer Geschichte zu lauschen. Gemeinsam werden dort auch Weihnachtslieder gesungen. Gegen 18.30 Uhr klingt der Adventsmarkt mit dem "Lebendigen Adventskalender" aus.