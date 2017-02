Arbeitsfelder in der Pflege: Info-Veranstaltungen der Johanniter

kb. Landkreis. Angesichts der wachsenden Zahl älterer und hilfsbedürftiger Menschen in Deutschland werden in der Altenpflege immer mehr qualifizierte Pflegekräfte benötigt. Aus diesem Grund bieten die Experten des Pflegeteams der Harburger Johanniter drei Informationsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt "Arbeitsfelder und Karriere in der Pflege" im Landkreis Harburg an. Die Johanniter laden alle in der Pflege und in der Betreuung Tätigen, Quereinsteiger und weitere Interessenten ein, sich über die Angebote und Karrieremöglichkeiten bei der Hilfsorganisation zu informieren sowie die Möglichkeit zum fachlichen und persönlichen Austausch zu nutzen.

Welche konkreten Chancen z. B. eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegekraft oder eine berufliche Neuorientierung in der Pflege mit sich bringen, erklären die Experten ausführlich und individuell an folgenden Terminen. Hierzu steht Claudia Minners jeweils von 18 bis 20 Uhr zur Verfügung:

• Montag, 20. Februar, Winsen (Nordertorstraße 9)

• Montag, 27. März, Seevetal-Meckelfeld (Am Saal 2)

• Montag, 3. April, Buchholz (Wohnen mit Service, Hamburger Straße 6)

Um Anmeldung unter der Telefonnummer 040 - 769206150 oder per E-Mail an annika.stegelmann@johanniter.de wird gebeten.