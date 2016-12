"Around the world" mit dem Blasorchester Seevetal

Seevetal : Gymnasium Meckelfeld |

kb. Mecklefeld. "Around the world" geht es beim Neujahrskonzert des Blasorchesters Seevetal am Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr (Einlass 10 Uhr) im Gymnasium Meckelfeld. Unter der Leitung von Carsten Klein nimmt das Orchester die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise über fünf Kontinente. Von der volkstümlichen Polka bis hin zu chinesischen Klängen - das Konzert bietet ein abwechslungsreiches Potpourri.

Karten für 10 Euro (Kinder zahlen 5 Euro) gibt es im Vorverkauf nei der Hamburger Volksbank in Meckelfeld, der Volksbank Lüneburger Heide in Hittfeld und bei Spielwaren Toll in Meckelfeld.