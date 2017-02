Arthrose vorbeugen

Seevetal : Burg Seevetal |

Mit Schmerzen in Fingern und in Kniegelenken werden alltägliche Aufgaben zu einer ständigen Herausforderung. Der Grund dafür ist häufig ein Abbau des Gelenkknorpels und eine daraus entstehende Gelenkentzündung.

Wie man Arthrose vorbeugt und Schmerzen lindert, erfahren Besucher im Vortrag von Peter Munsonius von der Forschungsgruppe Dr. Feil. Der Vortrag ist eine Veranstaltung des gemeinnützigen Vereins „Forum für gesunde Lebensweisen e.V.“ aus Tübingen. Im Veranstaltungszentrum „Burg Seevetal“ in Seevetal-Hittfeld – „Großes Foyer“ (Am Göhlenbach 11) hält der Experte Peter Munsonius am Montag, den 20. Februar 2017 um 19 Uhr, seinen Vortrag zum Thema „Arthrose und Gelenkschmerzen überwinden“. Karten gibt es für neun Euro an der Abendkasse.