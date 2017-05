"Back to Jack" mit "Hørsturz" und "Grinch" in Meckelfeld

tw. Meckelfeld. Pflichttermin für Liebhaber handgemachter Live-Musik: Am Donnerstag, 1. Juni, steigt ab 20 Uhr die Konzert-Reihe "Back to Jack" im Helbachhaus (Bürgermeister-Heitmann-Str. 34) in Meckelfeld. Einlass bereits ab 19.30 Uhr.

Zu hören sind die mitreißenden Bands "Hørsturz", mit fetzigem Coverrock von A-Z, und "Grinch", mit ausgewählten Rock-Perlen.

• Der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Infos und Termine www.backtojack.de.