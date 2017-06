Büchereien machen Sommerpause

Die Büchereien der Gemeinde Seevetal machen Sommerpause. Die Zentralbücherei in Meckelfeld ist in den niedersächsischen Sommerferien für zwei Wochen geschlossen. Die Zweigstellen in Hittfeld, Maschen und Fleestedt sind für drei Wochen nicht geöffnet.Letzter Öffnungstag der Zentralbücherei Meckelfeld ist Freitag, 23. Juni. Ab Montag, 10. Juli, öffnen sich die Türen der Zentralbücherei wieder. Die Bücherei Hittfeld ist bereits ab Mittwoch, 21. Juni, geschlossen. Ab Montag, 17. Juli, gelten dort wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Die Büchereien in Maschen und Fleestedt können das letzte Mal vor den Ferien am Donnerstag, 22. Juni, besucht werden. Ab Dienstag, 18. Juli, haben auch diese beiden Büchereien wieder geöffnet.Die Zentralbücherei in Meckelfeld startet zum Auftakt gleich mit einem großen Flohmarkt für ihre Nutzer: Vom 12. bis einschließlich 26. Juli heißt es ran an Hörbücher, Filme, Spiele und Zeitschriften, die dann wieder zu günstigen Preisen angeboten werden.Auch in den Ferien verfügbar ist die „On-Leihe“ der Bücherei unter www.nbib24.de. Aktuelle Informationen über die Seevetaler Bücherei sind unter http://www.buecherei-seevetal.de zu finden.