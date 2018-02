"Cabaret" mit "The Musical Company" in Meckelfeld

Den Musical-Klassiker „Cabaret“ aus den Federn John Kanders und Fredd Ebbs bringt „The Musical Company“ auf die Bühne des Helbachhauses (Bgm.-Heitmann-Str. 34a-c) in Meckelfeld. Das Ensemble aus Seevetal(ern) für Seevetal(er)Mit den unvergleichlichen Choreographien von Bob Fosse bringen nun Kathi Lausberg-Pielhau (Choreographie) und Pascal F. Skuppe (Gesamtleitung)KapelleBerühmt wurde das rechtskritische Stück vor allem durch die Verfilmung mit Liza Minelli und Joel Grey und die eingängigen Songs wie „Money“, „Maybe this time“ und natürlich „Cabaret“.Zum Inhalt: Der junge amerikanische Schriftsteller Cliff reist nach Berlin, um dort einen Roman zu schreiben. Durch die Bekanntschaft mit Ernst Ludwig kommt er in einer Pension unter und lernt die englische Sängerin Sally Bowles kennen - und lieben. Doch während Sally von ihrer großen Karriere in Berlin träumt, möchte Cliff Deutschland verlassen, da sich die Konflikte zwischen Nationalsozialisten und Juden weiter zuspitzen. Alle sehen einer ungewissen Zukunft entgegen.• Der Samstag (3. März, 20 Uhr) ist bereits ausverkauft, für den Sonntag (4. März, 15 Uhr) gibt es noch Karten unter www.themusicalcompany.de oder bei Stoffträume in Maschen sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.