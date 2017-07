Seevetal : Mauritiuskirche Hittfeld |

tw. Hittfeld. So, wie der mythische Kokopelli vor rund 2000 Jahren im mittleren Westen Amerikas mit seinem Blasinstrument umherzog und die Menschen mit seiner Musik und seinem Humor erfreute, so begeistern heute die vier Musiker des Kokopelli Saxophon Quartetts ihr Publikum mit dem unverwechselbaren und variationsreichen Klang ihrer Instrumente.

Eine Kostprobe ihrer Vielseitigkeit gibt das 1995 gegründete Quartett am Sonntag, 23. Juli, in der Mauritiuskirche (Kirchstr. 23) in Hittfeld. Beginn ist um 18 Uhr.

Das kurzweilige Konzertprogramm wird von den Musikern Thomas Käseberg (Sopransaxophon), Romano Schubert (Altsaxophon), Georg Niehusmann (Tenorsaxophon) und Christine Hörmann (Baritonsaxophon) abwechslungsreich moderiert und teilweise mit literarischen Zitaten garniert.

• Eintritt: 12 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 10 Euro.