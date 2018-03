Die Liebe ist ganz nah

Lust auf Frühlingsgefühle? Im Alltag ist es gar nicht so einfach, einen Menschen zu finden, der das Herz zum Höherschlagen bringt. Zwischen Arbeit, Einkauf und Haushalt bleibt wenig Zeit und längst nicht jeder traut sich, ein attraktives Gegenüber einfach so anzusprechen. Die neue Online-Plattform " MoinHerz.de ", die das WOCHENBLATT gemeinsam mit verschiedenen Partnerverlagen gemeinsam vertreibt, bietet jetzt eine tolle Möglichkeit, Menschen aus der Region kennenzulernen und sich im besten Fall sogar zu verlieben.MoinHerz.de unterscheidet sich von anderen Dating-, Flirt- und Freundschaftsportalen: Hier werden nur Menschen zusammengebracht, die in derselben Region leben. Was nützt es schon, wenn ich mich online verliebe, der Traumpartner aber in München wohnt? Die Aussicht auf ein Happy End ist denkbar gering. Bei MoinHerz.de liegt ein persönliches Kennenlernen immer im Bereich des geografisch Möglichen.Um sicherzustellen, dass man bei Moinherz.de nur auf Menschen trifft, mit denen es Gemeinsamkeiten gibt und mit denen man sich wohl fühlt, ist der Persönlichkeitstest "iPersonic" eingebunden. Entwickelt wurde dieser von Psychologin Felicitas Heyne. Die dort erhobenen Daten machen es wesentlich einfacher, Menschen zu finden, mit denen man sich versteht und ergänzt.Wer fürchtet, beim Online-Dating auf Nutzerprofile zu stoßen, hinter denen sich keine echte Person verbirgt, kann sich bei MoinHerz.de beruhigt zurücklehnen. Eine eigene Redaktion prüft jede Neuanmeldung und alle auf der Plattform eingestellten Bilder und gibt diese erst anschließend frei. Auch von unerwünschter Werbung bleibt die Plattform frei.Also warten Sie nicht länger: Das neue Liebesglück ist vielleicht nur wenige Klicks entfernt!