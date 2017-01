Die Narren ziehen durch den Ort: Faslam in Ramelsloh

Es ist wieder soweit: Mit dem Faslam in Ramelsloh beginnt auch in Seevetal die fünfte Jahreszeit. Am kommenden Wochenende regieren die Narren in Ramelsloh und sorgen für ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt. Im Mittelpunkt des bunten Treibens steht das Faslamsgespann: Mudder ist Clemens Cohrs (30), der als Entwicklungsingenieur arbeitet und 2013 bereits als Vadder fungierte. Diese Rolle nimmt in diesem Jahr Marcel Morysse (28) ein. Der gelernte Speditionskaufmann absolviert derzeit eine Ausbildung zum Zimmermann und war schon 2010 als Faslamsvadder in Ramelsloh dabei. Die Ämter der Clowns bekleiden Gerd Jens (40) und André Hansen (43).Der Faslam in Ramelsloh beginnt am Donnerstag, 12. Januar. Dann wird der Saal im Ramelsloher Hof (Enge Str. 1) festlich geschmückt. Hier findet am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr das beliebte Kickerturnier statt. Außerdem wird Skat und Knobeln gespielt. Anmeldungen für das Kickerturnier auf http://www.faslam.de . Am Samstag, 14. Januar, ziehen die Narren ab 9 Uhr zum Schnorren durch den Ort, ab 21 Uhr steigt im Ramelsloher Hof der Lumpenball. Hier wird bis in die Nacht gefeiert und getanzt. Am Sonntag, 15. Januar, machen sich die Faslamsbrüder und -schwestern um 12 Uhr auf zur Kornbuddelsuche, bevor um 15 Uhr die kleinen Faslamsfans beim Kindertanz auf ihre Kosten kommen. Am Montagabend treffen sich alle noch einmal um 19 Uhr im Ramelsloher Hof, um den Faslam gemütlich ausklingen zu lassen.Donnerstag, 12. Januar:19 Uhr - Saalschmücken im Ramelsloher HofFreitag, 13. Januar:19 Uhr - Skat, Kickern und KnobelnSamstag, 14. Januar:9 Uhr - Schnorren durch den Ort21 Uhr - Lumpenball mit DJ Stephan NanzSonntag, 15. Januar:12 Uhr - Buddelsuche15 Uhr - KindertanzMontag, 16. Januar:19 Uhr - Faslamsschmaus