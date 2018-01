Die schönsten Musical-Hits mit dem Blasorchester Seevetal

Seevetal : Gymnasium |

tw. Meckelfeld. Für sein abwechslungsreiches Neujahrskonzert hat das Blasorchester Seevetal mit großem Eifer die Höhepunkte der schönsten Musicals der Welt einstudiert. Das Publikum kann sich am Sonntag, 14. Januar, im Forum des Gymnasiums (Appenstedter Weg 100) in Meckelfeld auf eine Titelauswahl freuen, die ihresgleichen sucht. Beginn des Konzertes ist um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Dirigent Carsten Klein.

• Eintritt: 10 Euro, für Besucher unter 18 Jahren 5 Euro. Vorverkauf: Hamburger Volksbank in Meckelfeld, Volksbank Lüneburger Heide in Hittfeld, Spielzeugwaren Toll (Am Felde 4) in Meckelfeld oder unter Tel. 0157 - 83816261 oder per E-Mail: karten-blasorchester-seevetal@web.de.