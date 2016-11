Doppelter Country-Spaß mit "Third Coast"

Seevetal : Dörphus Hörsten |

kb. Seevetal. Hier kommen nicht nur Country-Fans auf ihre Kosten: Die Musiker von "Third Coast" spielen am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Dörphus in Hörsten (Hörstener Schulstr. 4). Zu hören gibt es klassische und moderne Country-Songs, Oldies, Instrumentals und mitreißende Eigenkompositionen. Die neun Musiker, die alle im Umkreis von Seevetal ihre Heimat gefunden haben, begeistern mit ihrer Liebe zur Musik. Die Konzerte in Hörsten haben übrigens bereits eine lange Tradition: "Third Coast" kommen seit über 20 Jahren ins Dörphus und bringen das Publikum dort jedes Mal aufs Neue zum Toben.

Karten für 20 Euro können bei Katrin Kröge runter Tel. 04105 - 80673 bestellt werden. Auch Sitzplätze können telefonisch reserviert werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.