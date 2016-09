Dorffest Hittfeld: Live-Musik, viele Aktionen, neue Foodtruck-Meile

Seevetal : Hittfeld |

kb. Hittfeld. Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende von Freitag, 23. September, bis Sonntag, 25. September, verwandelt sich Hittfeld in eine riesige Partymeile. Das Team vom Gewerbeverein Hittfeld hat ein tolles Programm zusammengestellt - vom Laternenumzug und einem großen Flohmarkt über Aktionen der örtlichen Vereine und Institutionen bis hin zu einem mitreißenden Musikprogramm auf der Bellandris Matthies Open-Air Bühne. Hier kommen Besucher jeden Alters auf ihre Kosten.

Neu in diesem Jahr und ein echtes Highlight ist die Foodtruck-Meile: Waffeln und Süßes, lateinamerikanische und arabische Spezialitäten, Pulled Pork und Bio-Nudeln - hier reiht sich ein kulinarischer Leckerbissen an den nächsten. Und natürlich präsentieren sich auch die Hittfelder Gastronomen mit einem vielfältigen Angebot auf dem Dorffest.



Freitag, 23. September:

19 Uhr: Laternenumzug

22 Uhr: Late-Night-Partys: Hittfelder Mühle/ Knightbar/Barrica



Samstag, 24. September:

ab 7 Uhr: Flohmarkt

9 - 16 Uhr: Rathaus-Café: Frühstück, Kuchen und Torten (Erlös geht zugunsten des Ponyclubs Ohlendorf)

11 Uhr: Fundsachenversteigerung der Gemeinde

11 - 17 Uhr: Kinderprogramm im Zelt (412-Areal)

ganztägig: Kinderaktionsfläche auf dem Arkadenhof, Aktionen der ev. Jugend auf dem Kirchberg, überdachtes Party-Areal von Team 412

22 Uhr: Late-Night-Partys: Hittfelder Mühle/ Knightbar/Barrica



Sonntag, 25. September:

10 Uhr: Plattdeutscher Gottesdienst in der Mauritiuskirche

11 - 17 Uhr: Kinderprogramm im Zelt (412-Areal)

12 - 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag Ortsmitte

15.30 Uhr: Seniorencafé im Gasthaus Gambrinus mit einer Aufführung der Hittfelder Speeldeel

ganztägig: Kinderaktionsfläche auf dem Arkadenhof, überdachtes Party-Areal von Team 412



Das Bühnenprogramm:

Freitag, 23. September:

19 Uhr: DJ

20 Uhr: „United Four“ - Musikmix quer durch alle Genres von Andrea Berg bis AC/DC



Samstag, 24. September:

ab 12.15 Uhr: Vereine und Organisationen präsentieren sich

15 Uhr: Keith Sterling Brewer und Band - eigene Songs und Klassiker von Johnny Cash, Nirvana oder Oasis

18 Uhr: „Orange“ - Rock-Cover von Green Day bis Placebo, Metallica bis Iron Maiden

21.30 Uhr: „Pashflow“ - Rock-Klassiker



Sonntag, 25. September:

14 Uhr: „Randale“ - Rockmusik für Kinder

16 Uhr: Abi Wallenstein und sein Boogie-Woogie-Duo - Blues