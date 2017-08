Dreiste Abzockmasche - Pfändung angedroht

Verbraucherzentrale rät, Droh-Mails zu ignorieren

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor einer Betrugsmasche. Der Inkassodienst Digital Works GmbH (maps-24-routenplaner.com) droht Verbrauchern mit Pfändung von Wertgegenständen. Die Verbraucherschützer raten dringend davon ab, den geforderten Geldbetrag zu zahlen.„Leider haben Sie die offene Rechnung…noch nicht beglichen. Wir haben nun ein Vollstreckungstitel bei Gericht gegen Sie erwirkt. Aus diesem Grund wird Sie am Freitag, den 04.08.2017 um 10:00 Uhr unser Inkasso Team besuchen, um Ihre Wertgegenstände zu pfänden“. So beginnt die Mail, die Verbraucher derzeit vom Inkassodienst Digital Works GmbH aus Hamburg erhalten. Es wird damit gedroht, Gegenstände abzutransportieren. Sollte niemand zu Hause sein oder die Tür nicht öffnen, werde ein Schlüsseldienst beauftragt. Die Mehrkosten dafür würden zusätzlich in Rechnung gestellt. Wer unverzüglich den offenen Betrag in Höhe von 750 Euro per Amazon Gutschein zahle, könne diese Maßnahme abwenden.Die Drohungen und Einschüchterungsversuche des Inkassodienstes mit einer Zwangsvollstreckung sind äußerst dreist und rechtlich nicht haltbar. Den angeblich erwirkten Vollstreckungstitel gegen die Verbraucher gibt es nicht. Außerdem hätten diese zuvor einen Mahnbescheid erhalten müssen. „Niemand muss befürchten, dass ein „Inkasso Team“ vor der Haustür steht oder bei Abwesenheit die Wohnung ausräumt“, beschwichtigt Kathrin Körber, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.