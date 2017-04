Freibad startet in Sommersaison

Es ist wieder soweit: Die Seevetaler Freibadsaison startet am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr. Kinder und Jugendliche genießen an diesem Tag freien Eintritt.Badespaß pur bis zum Abend: Geöffnet ist täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr, außer mittwochs (ab 13 Uhr). Wohlige 23 Grad Wassertemperatur garantieren auch bei norddeutschen Frühlings-Temperaturen ein angenehmes Badevergnügen. Für die Badegäste stehen wie gewohnt eine Großwasserrutsche, ein Sprungkissen, Poolbillard, Tischtennis, diverse Spielgeräte und kostenlose Sonnenliegen zur Verfügung. Der Imbiss hält Erfrischungen für alle „Wasserratten“ bereit.Hinweis: An den kommenden Feiertagen gelten für die Seevetaler Hallenbäder abweichende Öffnungszeiten. Am 1. Mai, an Himmelfahrt und den Pfingstfeiertagen hat das Hallenbad Hittfeld von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Hallenbad in Over bleibt an Himmelfahrt und am Pfingstsonntag geschlossen, am 1. Mai und am Pfingstmontag kann dort ebenfalls von 8 bis 12 Uhr geschwommen werden.Weitere Informationen zum Hittfelder Freibad und den anderen Seevetaler Bädern lassen sich unter www.seevetal.de/baeder abrufen.