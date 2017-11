Geburtstagskonzert der „Meckziko‘s Little Big Singers“

Seevetal : Jugendzentrum Meckziko |

kb. Meckelfeld. Seinen dritten Geburtstag feiert der Kinder- und Jugendchor „Meckziko‘s Little Big Singers“ am kommenden Samstag, 25. November, um 17 Uhr mit einem Konzert im JUZ Meckelfeld am Appenstedter Weg. Einlass ist bereits ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Das Seevetaler Jugendzentrum Meckziko ist zugleich auch Namensgeber und Wegbegleiter des Chores, denn der dortige Probenraum wurde dem Chor im Rahmen einer Kooperation zwischen Gemeinde und der Musikschule Seevetal zur Verfügung gestellt. Das musikalische Projekt wurde 2014 von Ines Brose und Julian Rasmussen ins Leben gerufen. Aus anfänglich 15 Kindern ist nicht nur ein Kinder- und Jugendchor entstanden, Anfang diesen Jahres kam auch ein Erwachsenenchor hinzu. Mit dem Konzert bedanken sich der Chor und das ganze Team bei allen Eltern der Chorkids, bei der Gemeinde Seevetal und dem JUZ Meckelfeld, sowie bei der Musikschule Seevetal.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Lust am Musizieren haben, können ab sofort ohne Vorkenntnisse bei den "Meckziko‘s Little Big Singers" mitmachen. Spaß und Musik stehen bei allen Proben und Auftritten im Vordergrund. Alle Chöre proben immer mittwochs im Meckziko: der Kinderchor (sechs bis elf Jahre) probt von 16.30 bis 17.15 Uhr, die 12- 18-Jährigen üben um 17.30 Uhr und ab 18.30 Uhr probt der neue Erwachsenenchor. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

Interessierte können sich im JUZ unter Tel. 04105 - 552710 oder per E-Mail an meckziko@seevetal.de melden oder sich direkt an Ines Brose wenden, Tel. 0152 - 31898420.