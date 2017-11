Gesundheit, Wohlbefinden und Harmonie: Vielfalt auf der Lebensquellmesse

Bewusst und in Harmonie leben, neue Inspiration finden, sich mit Gesundheit und Wohlbefinden auseinandersetzen - dazu lädt am kommenden Wochenende, 4. und 5. November, die Lebensquellmesse ein. Wegen der laufenden Sanierung an der Burg Seevetal in Hittfeld findet die Messe in der Schützenhalle in Maschen (Maschener Schützenstr. 50) statt. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr.Den Organisatoren Brigitte Hagen und Holger Zarncke ist es wieder gelungen, ein umfangreiches, interessantes Programm auf die Beine zu stellen. So präsentieren sich auf der Lebensquellmesse Aussteller u.a. aus den Bereichen Astrologie, Bücher, Edelsteine, Massage-Techniken, alternatives Heilen, Klangmeditation, Energiearbeit, Kosmetik, Fitness, Schmuck, Schamanismus, Kartenlegen und Lebensberatung ihre Angebote und Dienstleistungen. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, sich an den Messeständen ausführlich zu informieren und vieles auszuprobieren.Noch tiefer in die einzelnen Themen einzutauchen und sich eingehend zu informieren, das ist bei den Vorträgen möglich, die an beiden Tagen stattfinden.„Die Messe ist eine Inspirationsquelle für Menschen, die Sehnsucht nach einem Leben in Gesundheit und Harmonie haben“, so die Veranstalter. Neben vielen spannenden Informationen können sich die Besucher auch auf die große Tombola freuen, bei der es viele attraktive Preise zu gewinnen gibt. Natürlich ist bei der Lebensquellmesse auch für das leibliche Wohl gesorgt.• Alle Informationen zur Messe inklusive Ausstellerverzeichnis gibt es im Internet unter http://www.lebensquell-messe.de. Der Eintritt kostet 5 Euro. Parkmöglichkeiten sind am Schützenhaus vorhanden.