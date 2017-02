Grenzenlose Tanzfreude

Grenzenloser Tanzspaß: Am Sonntag, 12. Februar, findet zum bereits neunten Mal das große "Tanzspektakel" der Musikschule Seevetal statt. Mehr als 100 kleine und große Tänzerinnen unter der Leiterin von Kathi Lausberg-Pielhau zeigen in der Burg Seevetal, was man durch gemeinsame Arbeit, Durchhaltevermögen, Disziplin und Leidenschaft auf die Beine stellen kann.Vorgestellt werden viele verschiedene Tanzrichtungen - von Hip-Hop, klassischem und modernem Ballett über Contemporary und Folklore bis hin zu modernem Kindertanz. Alles professionell auf die Bühne gebracht. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Taikogruppe "Yo Bachi Daiko", die mit kraftvollen, japanischen Trommelklängen begeistert. Außerdem gibt es exklusive Ausschnitte aus den noch in den Proben steckenden Musicals "Non(n)sens" und "3 Musketiere" von "The Musical Company" zu sehen. Zum ersten Mal dabei sind die "Musical Kids", die ein Medley aus dem Dschungelbuch zeigen.Karten für 10 Euro (Erwachsene) bzw. 8 Euro (Kinder bis zwölf Jahre) gibt es im Vorverkauf online auf http://www.musikschule-seevetal.de oder bei der Musikschule Seevetal unter Tel. 040 - 70102249.