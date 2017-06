Großes Stiftungsfest in Maschen

Mit einer großen Tombola, Wasserspielen und Hüpfburg, Kinderflohmarkt und Musik feiert die Stiftung Friedenskirche Maschen am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 16 Uhr, ihr Stiftungsfest. Los geht es nach dem Familiengottesdienst. Die Stiftung feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Sie unterstützt die kirchliche Arbeit der Maschener Kirchengemeinde in vielen Projekten.Mehr als 200 Preise gibt es bei der Tombola zu gewinnen - von Eintrittskarten für tolle Veranstaltungen bis hin zu Kisten mit am Morgen frisch geerntetem Gemüse aus der Region. Für alle Besucher gibt es zudem ein großes Kuchenbuffet, Grillwürstchen und alkoholfreie Getränke. Der Eine-Welt-Stand ist vertreten, eine Trommelgruppe der Grundschule Maschen sorgt für Musik, den Abschluss bildet um 15.30 Uhr ein offenes Singen.„Ich sehe die Entwicklung der Stiftung als Erfolgsgeschichte. Nach knapp zehn Jahren liegt das Stiftungskapital bei rund 390.000 Euro. Wir sind alle sehr stolz auf das Erreichte. Seit 2010 sind wir schon in der Lage, die Arbeit der Kirchengemeinde jährlich finanziell zu unterstützen“, sagt Dr. Eckhardt Wohlers, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Friedenskirche Maschen. Jährlich gehen etwa 4.000 Euro an die Kirchengemeinde, gefördert werden die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Kirchenmusik (insbesondere der Aufbau des Kinderchors und des Jugendchors "YouGo!"), der Besuchsdienst und die Gottesdienstarbeit. „Unser Ziel ist es, bis Ende dieses Jahrzehnts ein Stiftungskapital von 500.000 Euro anzusammeln", so Wohlers.• Weitere Informationen zur Stiftung und ihrer Arbeit: http://www.stiftung-friedenskirche-maschen.de