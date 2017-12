Gut beleuchtete Hausnummern können Leben retten

Bei einem Einsatz des Rettungsdienstes geht es meist um jede Minute. Fehlende oder nicht beleuchtete Hausnummern können einen Rettungseinsatz entscheidend verzögern. Darauf weist die Johanniter Unfallhilfe hin. Besonders bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit könne es passieren, dass die Retter eine Straße mehrfach abfahren müssten, weil sie die Hausnummer nicht gleich wahrnehmen und deshalb das richtige Haus nicht finden können. So geht lebenswichtige Zeit verloren, die im Zweifelsfall Leben kosten kann.„Als Hausbesitzer sollte man dafür sorgen, dass die eigene Hausnummer gut sichtbar ist“, so Patrick Ploch, Leiter der Rettungswache Elstorf der Johanniter-Unfall-Hilfe in Neu Wulmstorf. „Die Hausnummer sollte bereits von Weitem erkennbar sein. Häufig sind die Ziffern von Bäumen, Büschen oder Kletterpflanzen an Hausfassaden verdeckt oder befinden sich neben einer Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes. Noch schwieriger wird es, wenn Hausnummern oder Hauseingänge nicht von außen beleuchtet sind“, berichtet Patrick Ploch. Besonders für die dunkle Jahreszeit und die Nachtstunden empfiehlt es sich deshalb, über eine Beleuchtung nachzudenken. Moderne LED-Leuchten verbrauchen heute nur sehr wenig Energie und sind einfach zu montieren.Mietern in Mehrfamilienhäusern empfiehlt Patrick Ploch, bei einem Notruf ihre genaue Adresse durchzugeben: „Nicht nur die Hausnummer und die Angabe der Etage sind wichtig, sondern auch eventuelle Besonderheiten, wie zum Beispiel Innenhöfe, die durchquert und weitere Türen, die geöffnet werden müssen.“Die Johanniter raten darüber hinaus, in einem Notfall jemanden abzustellen, der die Helfer bei ihrer Ankunft einweisen kann. Genauso handeln auch die Rettungskräfte: Sie positionieren Lotsen für nachfolgende Kollegen bzw. für den Notarzt. „Denn schnelle medizinische Hilfe kann im Ernstfall überlebenswichtig sein“, betont Patrick Ploch.