Hänsel und Gretel: Weihnachtsmärchen in Hörsten

Seevetal : Dörphus Hörsten |

kb. Hörsten. Das Märchen von Hänsel und Gretel kennt wahrscheinlich jedes Kind. Am Sonntag, 20. November, um 15.30 Uhr gastiert die Theatergruppe "Kinder spielen für Kinder" aus Harburg mit dem Stück im Dörphus Hörsten (Hörstener Schulstr. 4). Das Stück in der Fassung von Michaela Krinner bleibt nah an der Originalfassung, bietet jedoch eine kindgerechte, farbenfrohe, lebhafte und lustige Inszenierung des klassischen Märchenstoffs.

• Der Eintritt zu "Hänsel und Gretel" kostet 4 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene. Karten gibt es im Vorverkauf bei Birgit Bunkenburg, Tel. 04105 - 81012, oder 30 Minuten vor der Vorstellung im Dörphus.