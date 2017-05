Haus & Grund Seevetal: Dagmar Kaska ist neue Vorsitzende

Rechtsanwältin Dagmar Kaska aus Meckelfeld ist neue Vorsitzende des Vereins "Haus & Grund Seevetal". Sie folgt auf Rechtsanwalt und Notar Peter Schmiedel, der sein Amt nach fast 30 Jahren niedergelegt hat. „Als ich gefragt wurde, ob ich Interesse hätte, den Vorsitz von 'Haus & Grund' zu übernehmen, musste ich nicht lange überlegen und sagte sofort zu“, so Dagmar Kaska. „Mietrecht ist mein Schwerpunkt. Ich finde es wichtig, dass es eine Interessenvertretung der Immobilieneigentümer gibt."Die Rechtsberatung der "Haus & Grund"-Mitglieder übernimmt weiterhin der zweite Vereinsvorsitzende, Rechtsanwalt Eckhart Schütt. „Der Verein bietet seit über 50 Jahren Rechtsberatung in allen Bereichen des Miet-, Wohnungseigentums-, Immobilien- und Nachbarrechts für private Eigentümer und Vermieter“, so Schütt. "Wer Mitglied wird, kann die Rechtsberatung sofort in Anspruch nehmen."Interessierte erreichen Eckhart Schütt in der Kanzlei Schmiedel unter Tel. 04105 - 80607.