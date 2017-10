Hittfeld: Benefizkonzert für die Furtwänglerorgel

Seevetal : Mauritiuskirche Hittfeld |

kb. Hittfeld. Die Furtwänglerorgel in der Mauritiuskirche in Hittfeld begeistert mit ihrem warmen Klang. Doch leider ist es um das Instrument, das um 1840 gebaut und 1880 umgestaltet wurde, nicht gut bestellt. Durch fehlende Belüftung hat sich Schimmel auf der Orgel gebildet. Um ihren Klang zu erhalten, ist für das kommende Jahr eine umfangreiche Renovierung der Orgel inklusive der Installation einer Lüftungsanlage geplant. Die Kosten liegen bei rund 35.000 Euro.

Um Geld für das Projekt zu sammeln, findet am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Mauritiuskirche statt. Der Tostedter Kirchenkreiskantor Kai Schöneweiß und Henning Trost, der Fleestedter Posaunenchor, Jungschauspieler Bertram Bollow und Manfred Unger werden den Abend gemeinsam mit Texten, Musik und Bildern gestalten.

Der Eintritt ist frei, die Besucher werden um eine Spende gebeten.