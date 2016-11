Hittfeld: Seevetaler schmücken gemeinsam den Weihnachtsbaum

Seevetal : Rathaus Hittfeld |

kb. Hittfeld. Pünktlich zur Adventszeit wird in Hittfeld vor dem Rathaus ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Bürgermeisterin Martina Oertzen lädt wieder alle Seevetaler herzlich ein, die Tanne stimmungsvoll zu schmücken. Die Gemeinde freut sich über junge, alte, große und kleine Bastler, die am Freitag, 25. November, ihren mitgebrachten wetterfesten Schmuck von 10 bis 11.30 Uhr in den Baum hängen. Mit dabei sind in diesem Jahr das Haus Huckfeld, die DRK-Kita Reetwiesen sowie eine erste Klasse der Grundschule Hittfeld.

Gemeinsam soll dann ein ganz besonderer Seevetaler Weihnachtsbaum geschaffen werden. Musik und heiße Getränke werden alle fleißigen Weihnachtshelfer an diesem Vormittag unterstützen.

In Seevetal ist auch zur Weihnachtszeit wieder viel los! Um im vorweihnachtlichen Trubel keine der vielen Veranstaltungen in Seevetal zu verpassen, gibt es auch in diesem Jahr einen umfassenden Flyer, der Märkte, Aufführungen und Veranstaltungen präsentiert. Diese liegen ab dieser Woche im Rathaus, den Ortsverwaltungen, Büchereien und bei vielen Einzelhändlern in ganz Seevetal aus.