Höhepunkte aus den beliebtesten Musicals in der "Burg Seevetal" / Verlosung

Mit den unterschiedlichen Musik-Stilrichtungen der „Musical Highlights 2017“ möchte dessen erstklassiges Ensemble jeden Besucher auf hohem Niveau abwechslungsreich unterhalten. Die fast dreistündige glamouröse Show bietet am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum „Burg Seevetal“ (Am Göhlenbach 11) in Hittfeld einen faszinierenden Streifzug durch die Welt des Musicals.Höhepunkte im Minutentakt aus den beliebtesten Produktionen, mit ausdrucksstarken Stimmen und großer Bühnenpräsenz der sieben Original-Interpreten. Gefühlvolle Balladen zum Mitschwärmen, fetzige Popnummern zum Mitschnipsen und dramatische Melodien zum Mitfühlen - alles in einer schwungvollen Show. Für große Gefühle und beste Unterhaltung sorgen exzellente Sänger wie Sabine Neibersch, Sofia Jonsson, Nadja Jägard, Daniel Dodd-Ellis und Kevin Weatherspoon, die bereits Erfolge auf den großen Musical-Bühnen feierten. Ein besonderer Höhepunkt sind Mark Daye („Rusty“) und Dennis LeGree („Papa“), zwei ehemalige Hauptdarsteller des Erfolgsmusicals „Starlight Express“, die gemeinsam auf der Bühne stehen werden.sind für einen Preis von 39,90 bis 49,90 Euro (inkl. Gebühren) bei bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.musical-highlights.com und Tel. 0180 - 6050400 (kostenpflichtig) erhältlich.Das WOCHENBLATT verlost fünfmal zwei Tickets. Senden Sie eine Postkarte oder Mail mit dem Stichwort „Musical Highlights“ an den WOCHENBLATT-Verlag, Postfach 1554 in 21234 Buchholz oder per E-Mail an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Einsendeschluss: Fr., 13. Januar, 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen!