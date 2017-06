Hörsten erhält regelmäßige Busanbindung

kb. Seevetal. Der Seevetaler Gemeindeteil Hörsten erhält nach den Sommerferien ab dem 3. August eine regelmäßige Busanbindung nach Maschen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dafür soll die bisherige Schulbuslinie 548 um einzelne Fahrten ergänzt werden, sodass auch zu anderen Tageszeiten eine Nutzung möglich sein wird. Ebenso wird ein Fahrtenangebot in den Ferien sichergestellt. Die Linie 548 bedient in Hörsten alle Haltestellen und führt über Meckelfeld bis zur Grundschule Maschen. In Meckelfeld wird ein zusätzlicher Halt am Bahnhof eingeführt, um auch Pendlern ein attraktives Angebot zu bieten. Der Fahrplan ist derzeit in der finalen Abstimmung mit der KVG und soll rechtzeitig zur Einführung veröffentlicht werden.

Die Kosten von knapp 41.000 Euro pro Jahr teilen sich der Landkreis Harburg und die Gemeinde Seevetal im Verhältnis 60 zu 40. Das Angebot ist zunächst auf zwei Jahre befristet. In dieser Zeit soll geprüft werden, wie die zusätzlichen Fahrten angenommen werden.

Zum Hintergrund: Mit der dauerhaften Sperrung der Decatur-Brücke über den Rangierbahnhof Maschen ist eine wichtige Straßenverbindung zwischen Hörsten und Maschen entfallen. Der Ortsrat Maschen hat deshalb im vergangenen Jahr den Antrag auf Einrichtung einer Buslinie gestellt, um damit zumindest einige Nachteile aufgrund dieser gekappten Verbindung auszugleichen.