Jazz Lips feiern Jahrestag mit elftem Jazz-Fest Seevetal und Gastmusiker Enrico Tomasso

Seevetal : Burg Seevetal |

tw. Hittfeld. Sie präsentieren besten Jazz, wie ihn das Publikum in dieser Weise lange nicht gehört, gesehen und erlebt hat: Die Jazz Lips bleiben auch nach 46 Jahren die Hamburger Kult-Jazzband! Zu ihrem diesjährigen Geburtstag am Samstag, 8. Oktober, bedanken sie sich ab 20 Uhr mit dem elften Jazz-Fest Seevetal im Veranstaltungszentrum „Burg Seevetal“ (Am Göhlenbach 11) in Hittfeld bei den Fans dieses Genres.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1970 haben sich die Jazz Lips mit ihrem hohen musikalischen Anspruch, ihrer ansteckenden Vitalität und der Vielfalt ihres Repertoires in der Jazz-Szene einen Ruf erworben, der weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht.

Ihr Programm rundet der britische Top-Trompeter Enrico Tomasso ab. Der mehrmalige Gewinner des British Jazz Award wurde 1961 in Leeds geboren als Sohn des Jazz-Klarinettisten Ernie Tomasso. Bereits mit fünf Jahren begann Enrico Trompete zu spielen und begegnete im Alter von sieben Jahren sogar Louis Armstrong, der ihn bis heute inspiriert.

• Karten ab 20 Euro (zzgl. VVK-Gebühr), Abendkasse ab 25 Euro. Vorverkauf: Gemeinde Seevetal (Hittfeld, Meyermannsweg 5, Tel. 04105 - 552365); Jesteburg Touristik (Hauptstr. 66, Tel. 04183 - 5363); Smile Konzertkasse (Buchholz, Bremer Str. 1/Galerie Buchholz, Tel. 04181 - 38136); Tourist Information Winsener Elbmarsch (Tel. 04171 - 668075).