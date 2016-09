K29 zwischen Meckelfeld und Over: Straße wird versiegelt

kb. Seevetal. Auf der K29 (Rehmendamm) zwischen Meckelfeld und Over ist wegen anstehender Bauarbeiten demnächst mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilt der Landkreis Harburg mit. Bereits im Sommer dieses Jahres wurden die Spurrillen und abgesackten Fahrbahnränder der K29 beseitigt. Um das Eindringen von Wasser in den Fahrbahnaufbau zu verhindern, ist nun eine abschließende Versiegelung der Oberfläche notwendig. Hierzu wird voraussichtlich am 27. und 28. September, wenn das Wetter es zulässt, die Fahrbahn mit Bitumen angespritzt und anschließend mit Edelsplitt abgestreut und eingewalzt.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss dann auf 40 km/h reduziert werden. Je nach Wetterlage wird der überschüssige Edelsplitt nach circa drei bis fünf Tagen mit einer Kehrsaugmaschine von den Straßen entfernt. Nach weiteren 14 Tagen wird noch einmal alles gekehrt. Die Kosten der Instandsetzungsarbeiten betragen ca. 60.000 Euro.