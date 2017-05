Kammerspiel: Die Tischreden der Katharina Luther

"Die Tischreden der Katharina Luther" heißt das Kammerspiel mit Schauspielerin Elisabeth Haug, das am Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr in der Stiftskirche Ramelsloh stattfindet. Anlass ist das 500-jährige Jubiläum der Reformation durch Martin Luther.Die Berliner Künstlerin Elisabeth Haug setzt sich in ihrem Kammerspiel intensiv und spirituell mit dem Wirken der Frau an Luthers Seite auseinander und erweckt Katharina von Bora als Ehefrau des großen Reformators auf faszinierende Weise zum Leben. Dabei gelingt der Schauspielerin eine sensible Annäherung an das reformatorische Gedankengut. Ihre Katharina interpretiert die Inhalte auf eigene Art, indem sie sich innerlich mit allen Fragen ihrer Ehe und dem gemeinsamen Leben mit Luther auseinandersetzt.Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf im Pfarrbüro, bei Knolles Markt in Ramelsloh, in der Teeinsel in Ohlendorf, bei Stoffträume in Maschen, in der ABC-Buchhandlung in Stelle oder online unter http://tickets.kirche-ramelsloh.de sowie für 10 Euro an der Abendkasse.