Königsball in Hittfeld: Partystimmung mit "Fifty-Fifty"

Seevetal

kb. Hittfeld. Es ist der Höhepunkt der Amtszeit: Das Hittfelder Schützenkönigspaar Lars Andert und Alessandra Krüger lädt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) zum traditionellen Königsball in die Burg Seevetal. Gemeinsam mit ihren Schützenbrüdern und -schwestern, Freunden, Verwandten und Gästen aus nah und fern freuen sie sich auf einen stimmungsvollen Abend im festlich geschmückten Saal. Für Musik sorgt die Partyband "Fifty-Fifty", die neben Partykrachern und Discofox auch den anspruchsvolleren Tänzern einen schönen Abend verspricht. Beim traditionellen "Lagerfeuer" sorgt das Trio mit witzigen und bekannten Liedtexten für einen gelungenen Abschluss. Fehlen darf natürlich auch nicht die beliebte Tombola mit über 100 attraktiven Preisen - vom Präsentkorb bis zum Reisegutschein.

Alle Gäste sind herzlich willkommen. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Tischreservierungen unter Tel. 0152 - 53788076 bei Mona Hartmann.