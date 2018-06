Königsloses Jahr geht zu Ende

Seevetal : Schützenhaus Fleestedt |

Schützenverein Fleestedt lädt am kommenden Wochenende Jung und Alt zum Schützenfest ein



kb. Fleestedt. „Gut Schuss!“ heißt es am kommenden Wochenende in Fleestedt: Von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Juni, findet das Volks- und Schützenfest statt, zu dem nicht nur die Schützen, sondern auch alle Fleestedter und Besucher aus ganz Seevetal eingeladen sind. Für die Fleestedter Schützen geht ein Jahr ohne Schützenkönig zu Ende - umso mehr hoffen sie nun im Jahr ihres 120-jährigen Bestehens, eine neue Majestät zu finden.



Das Programm:



Donnerstag, 7. Juni

18 Uhr: Eröffnung des Schützenplatzes

19.30 Uhr: Fahnenausmarsch

21.30 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Sportplatz



Freitag, 8. Juni

14 Uhr: Eröffnung des Festplatzes

15 bis 16.30 Uhr: Kinderschützenfest



Samstag, 9. Juni

14.30 Uhr: Eröffnung des Festplatzes

14.30 bis 17.30 Uhr: Schießwettbewerbe



Sonntag, 10. Juni

6 Uhr: Wecken der Schützen durch den Fanfarenzug

ab 10 Uhr: Schießwettbewerbe

11 bis 13 Uhr: Bingo-Frühschoppen mit attraktiven Wurst- und Fleischpreisen (Um Anmeldung unter Tel. 04105 - 12359 wird gebeten.)

14 Uhr: Eröffnung des Festplatzes

19 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs auf dem Marktplatz

20 bis 23 Uhr: Gemütliches Beisammensein mit DJ Heiner und Ausklang des Schützenfestes; Eintritt frei