Seevetal : Helbachhaus |

ce. Meckelfeld. Ein kostenloses Seminar für Singepaten veranstaltet die Kontaktstelle Musik im Landkreis Harburg wieder am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Meckelfelder Helbachhaus (Bürgermeister-Heitmann-Straße 34). Das Angebot richtet sich an Sängerinnen und Sänger aus Chören sowie an andere Interessierte, die gerne mit Jungen und Mädchen in Kindertagesstätten singen möchten. Nach dem Seminar besteht die Möglichkeit, mit jeweils fünf Singepaten einmal wöchentlich für eine Stunde eine Kita zu besuchen und dort mit dem Nachwuchs zu singen und zu tanzen.

- Anmeldungen für das Seminar und Infos bei Susanne Merbach von der Kontaktstelle Musik unter Tel. 040 - 79004214 oder per E-Mail unter info@kontaktstellemusik.de.