ce. Meckelfeld. Ein Seminar für Singepaten, die das Singen mit Jungen und Mädchen in Kindertagesstätten unterstützen möchten, bietet die Kontaktstelle Musik im Landkreis Harburg am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Meckelfelder Helbach-Haus (Bürgermeister-Heitmann-Straße 34C) an. Das Angebot richtet sich an alle sangesfreudigen Interessierten - auch aus Chören -, die sich ehrenamtlich für den Nachwuchs engagieren wollen. Im Seminar werden der Umgang mit Kindern, Stimmbildung und Liedbearbeitung vermittelt und entsprechendes Material inklusive CDs zur Verfügung gestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei, der Jahreszeit angepasst, auf Weihnachtsliedern.

Die Teilnahme ist kostenlos, für Essen und Trinken wird gesorgt.

- Anmeldung und Infos zum Seminar bei Susanne Merbach von der Kontaktstelle Musik unter Tel. 040 - 79004214 oder per E-Mail unter info@kontaktstellemusik.de.