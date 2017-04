Kunst im Schweinestall: Georg Stiller zeigt Holzskulpturen

Seevetal : Glüsingen |

kb. Glüsingen. Holzskulpturen und Bilder gibt es am kommenden Wochenende in Glüsingen zu sehen: Georg Stiller öffnet von Samstag bis Montag, 29. April bis 1. Mai, jeweils von 12 bis 18 Uhr die Türen seiner Werkstatt im ehemaligen Schweinestall in der Triftstraße 4a und präsentiert seine Holzskulpturen. Außerdem werden Bilder von Dodo Flügge ausgestellt. Stillers Holzarbeiten orientieren sich vor allem am Menschen, aber auch Tiere und eher Abstraktes sind zu sehen. Der ehemalige Seevetaler Pastor arbeitet bereits seit Jahrzehnten mit Holz, am liebsten mit Eiche. Einige seiner Werke kann man in Seevetal entdecken, z.B. das große Holzsofa an der Wassermühle Karoxbostel oder das tanzende Pärchen im Haus Huckfeld in Hittfeld.