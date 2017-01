Luther auch Thema an der KVHS

Im Lutherjahr widmet sich auch das neue Programm der Kreisvolkshochschule (KVHS) den Folgen der Reformation vor 500 Jahren und dem daraus entstandenen Bildungsverständnis. So werden u.a. Kurse angeboten, die an Luther und seine Zeit erinnern. In "Futtern wie Luthern" wird z.B. die sozialen Hintergründe der Mittelalterküche thematisiert. Es werden deftige Gerichte nachgekocht und gekostet. Musikalisch nähert sich "Luther, das Musical" - eingeübt und aufgeführt von Jugendlichen - dem Thema an.Neu in diesem Semester ist eine Reihe, die die KVHS zum Thema "Prävention gegen Rechtsextremismus" installiert hat. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und tragen Titel wie "Argumentationstraining gegen Rechtsextremismus".Die neuen Programmhefte, die ein abwechslungsreiches Angebot aus Bereichen wie IT und Computer, Fremdsprachen und Gesundheitsprävention, Lesen und Schreiben sowie Kunst und Kultur, liegen in den Geshcäfts- und Zweigstellen der KVHS, in den Filialen der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Volksbank sowie Rathäusern und Gemeindeverwaltungen aus. Alle Kurse sind auch online unter http://www.kvhs-harburg.de buchbar.