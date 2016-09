Meckelfeld: Vollsperrung der Glüsinger Straße verschoben

kb. Meckelfeld. Nach der harschen Kritik von Gewerbetreibenden in der "Neuen Mitte" in Meckelfeld lenkt die Gemeinde Seevetal ein: Die Vollsperrung der Glüsinger Straße beginnt nicht, wie zunächst geplant, am Samstag, 1. Oktober, sondern am Dienstag, 4. Oktober. In der Pressemitteilung heißt es, die Gemeinde wolle damit den Geschäftsleuten entgegenkommen, um der Bevölkerung in Hinblick auf das lange Feiertagswochenende ein ungestörtes Einkaufen zu ermöglichen.

Grund für die Vollsperrung ist, wie berichtet, die Verlegung eines neuen Regenwasserkanals, um künftig Überschwemmungen in der Meckelfelder Ortsmitte vorzubeugen.

Die Sperrung erfolgt in Höhe der Einmündung "Am Saal"/Birkenweg. Die Straße „Am Saal“ mit dem anliegenden Geschäftszentrum kann während der Bauphase nur von Norden her angefahren werden. Der Birkenweg wird im Einmündungsbereich ebenfalls voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich über die Straßen „Am Grasweg“, „Appenstedter Weg“ und „Am Felde“, der Busverkehr der HVV-Linie 141 wird ebenfalls umgeleitet.