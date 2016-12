Mike Silver macht Zwischenstopp in Ramelsloh

Ein fantastischer Gitarrist, Songwriter und Performer: Mike Silver aus dem englischen Cornwall kommt am Donnerstag, 15. Dezember, um 20 Uhr zu einem Konzert in den Ramelsloher Hof nach Seevetal (Enge Str. 1). Mike Silver gilt als einer der besten englischen Songwriter und ist seit 40 Jahren ein gefragter Musiker, der bereits mit Größen wie Chris de Burgh und Charles Aznavour gearbeitet hat. Mittlerweile sind 16 Alben unter seinem Namen erschienen. Silvers Musik geht unter die Haut und ins Herz. Das Konzert in Ramelsloh gestaltet Mike Silver gemeinsam mit seinem langjährigen Freund, dem Seevetaler Musiker und Multi-Instrumentalisten Nils Tuxen. Der Eintritt kostet 10 Euro.