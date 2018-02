Seevetal : Christuskirche Fleestedt |

tw. Fleestedt. Unter dem Titel „Mozart glasklar“ spielen Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg in der Kammermusikreihe am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Christuskirche (Westpreußenweg 17) in Fleestedt ein außergewöhnliches Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart wie „Streichquintett Es-Dur“, „Adagio für Glasharmonika“, „Adagio und Rondo für Glasharmonika, Flöte, Oboe, Viola und Violoncello“ und „Quintett für Klarinette in A–Dur“. Außerdem erklingen Werke von J.F. Reichhard und Johann Gottlieb Naumann.

• Eintritt: 18 bzw. 15 Euro (Schüler und Studenten frei).