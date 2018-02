Musical-Casting: Ali Baba sucht die 40 Räuber

kb. Seevetal. "The Musical Company" der Musikschule Seevetal e.V. lädt Kinder zwischen der dritten und sechsten Klasse ein, auf eine gemeinsame musikalische Reise zu gehen. Das neue Musical von Pascal F. Skuppe entführt Mitwirkende und Zuschauer in die heißen Wüsten des Orients: Ali Baba sucht die 40 Räuber. Der Titel lässt erkennen, dass der Komponist eine wieder einmal etwas andere Version der Geschichte erzählen will, als die gemeinhin bekannte. „Tausendundeine Überraschung wird es zu erleben geben!“, bestätigt Kathi Lausberg-Pielhau, die das Stück als Choreographin inszeniert.

Doch noch fehlen Ali Baba eine ganze Reihe seiner 40 Räuber. Wer also mit auf die Reise in den fernen Orient gehen will, kommt am Dienstag, 20. Februar, von 16.15 bis 17.15 Uhr zum offenen Casting in Form einer Probestunde nach Maschen(Schulstraße 26) kommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Fragen hat, wendet sich per E-Mail an leitung@themusicalcompany.de oder Tel. 0170 - 3510626.