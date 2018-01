„MusicalKids“ entführen ihr Publikum von Meckelfeld nach „Panama“

Das bereits zweite Projekt der „MusicalKids“ von „The Musical Company“ erzählt von einer ganz besonderen Reise, in der es letztendlich überhaupt nicht um das Ziel, sondern vielmehr um den Weg geht: Die zwei Freunde „Kleiner Tiger“ und „Kleiner Bär“ leben mit ihrer Tigerente glücklich in einem Häuschen in der Nähe eines Flusses. Eines Tages fischt der „Kleine Bär“ eine leere, nach Bananen duftende Holzkiste mit der Aufschrift „Panama“ aus dem Fluss. Sehnsucht, Neugier, Lust auf Neues packen die beiden. Sie beschließen nun, in dieses unbekannte Land zu reisen. Doch wie kommen sie bloß dorthin? Ortsunkundig laufen sie los und fragen sich einfach durch.Mit großem Engagement singen, tanzen und spielen sich die 20 kleinen Darsteller zwischen circa acht und zwölf Jahren der „MusicalKids“ durch diese wunderbare Geschichte von Freundschaft und dem Verlangen, einmal sein Leben auf den Kopf zu stellen.• Die Aufführungen beginnen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, jeweils um 15 Uhr im Helbachhaus (Bgm.-Heitmann-Str. 34a-c) in Meckelfeld. Tickets sind unter www.themusicalcompany.de sowie bei Stoffträume in Maschen erhältlich.