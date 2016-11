Musik-Kabarett mit Michael Krebs

Seevetal : rail info center |

tw. Hittfeld. Eine Stimme, zehn Finger, 88 Tasten, 22 Kleinkunstpreise und elf Jahre Rock‘n‘Roll-Kabarett - Michael Krebs hält die Zeit für gekommen, all diese Jubiläen mal so richtig abzufeiern. Mit seinen besten Songs, seinen absurdesten Geschichten und natürlich auch mit neuen Liedern ist der klavierspielende Kabarettist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im „ric: rail info center“ (Werkstr. 6) im Gewerbegebiet zwischen Hittfeld und Maschen zu Gast.

• Abendkasse: 30 Euro.