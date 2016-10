Musikschule Seevetal lädt zum Tag der offenen Tür ein

Seevetal : Musikschule Seevetal |

kb. Seevetal. Instrumente ausprobieren, Musik hören und sich informieren: Der Tag der offenen Tür der Musikschule Seevetal am Samstag, 29. Oktober, bietet die beste Gelegenheit sich über das vielfältige Angebot der Musikschule zu informieren. Unter dem Motto "Wir machen die Musik" sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 11 bis 14 Uhr ins Helbach-Haus in Meckelfeld (Bgm.-Heitmann-Str. 34a) eingeladen. Auch Fragen zum Tanzangebot der Musikschule und zu "The Musical Company" werden beantwortet. Bei der Musikschulralley locken kleine Preise.