Musikschule: Tag der offenen Tür

kb. Seevetal. Tag der offenen Tür: Am Samstag, 21.Oktober öffnen sich die Musikschultüren im Helbach-Haus in Meckelfeld (Bgm.-Heitmann-Str. 34a). "Wir machen die Musik" – nach diesem Motto können sich interessierte Kinder mit ihren Eltern aber auch Erwachsene von 11 bis 14 Uhr über die vielfältigen Möglichkeiten informieren, die die Musikschule bietet. Qualifizierte Lehrkräfte stehen bereit, um die unterschiedlichsten Musikinstrumente und deren Spielweisen vorzuführen. Vor allem aber kann man alle Instrumente selbst ausprobieren und auch einige erfahrene Schülerinnen und Schüler beim Musizieren beobachten. Neben dem Ausprobieren der Instrumente kann man beim Tag der offenen Tür auch an einer Musikschulrallye teilnehmen, bei der es um die Beantwortung von musikalischen Fragen geht und bei der man kleine Preise gewinnen kann. Außerdem werden Fragen zu den Tanzangeboten und zu "The Musical Company" beantwortet, die ebenfalls in der Musikschule beheimatet sind.

Egal ob Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Klavier, Keyboard, Harfe, Gitarre oder andere Instrumente – dreijährige Kindergartenkinder bis zu erwachsenen Wiedereinsteigern lernen an der Musikschule Seevetal die Freude am eigenen Musizieren kennen. Vom Anfangsunterricht bis zur studienvorbereitenden Ausbildung ist das Musikschulprogramm gefächert. Weitere Infos unter Tel. 040 - 70102249.