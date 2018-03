Neue Seminare für Singepaten in Kindertagesstätten starten

Seevetal : Helbachhaus |

ce. Meckelfeld. Mit neuen Seminaren für Singepaten in Kindertagesstätten startet jetzt die Kontaktstelle Musik im Landkreis Harburg. Das erste Semnar findet am Samstag, 10., und Sonntag, 11. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Helbachhaus in Meckelfeld (Bürgermeister-Heitmann-Straße 34) statt. Weitere Seminare sind am 30.Juni und 1.Juli sowie am 27.und 28. Oktober geplant. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer Freude am Singen mit Kindern hat, aber auch aktive Chorsängerinnen und -sänger sind herzlich willkommen, bei dieser ehrenamtliche Freizeitgestaltung mitzumachen. Während des Seminars werden der Umgang mit Kindern, die Stimmbildung und die Liedbearbeitung vermittelt und entsprechendes Material und CDs zur Verfügung gestellt. Es werden Lieder entsprechend der Jahreszeit in das Programm eingebunden. Jeweils bis zu fünf Singepaten gehen einmal pro Woche für eine Stunde in einen Kindergarten. Gesungen werden Volkslieder und - wenn gewünscht - auch plattdeutsche Lieder.

- Anmeldung zu den Seminaren und mehr Informationen bei Susanne Merbach von der Kontaktstelle Musik unter Tel. 040 - 79004214 oder per E-Mail unter info@kontaktstellemusik.de.