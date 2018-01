Ökumenische Andacht mit Dr. Christoph Künkel in Ramelsloh

Seevetal : Stiftskirche Ramelsloh |

tw. Ramelsloh. Die ökumenische St. Ansgar-Woche der Hamburger Katholiken (27. Januar bis 4. Februar) macht traditionell auch Station im evangelischen Ramelsloh. Mit ihr wird daran erinnert, dass sich das Erzbistum weit über die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus erstreckte - und der Heilige Ansgar unterschiedlich geprägte Menschen im Evangelium zusammenbringen wollte.

Dr. Christoph Künkel (Foto), kürzlich pensionierter Oberlandeskirchenrat, hält beim diesjährigen ökumenischen Abendgebet am Dienstag, 30. Januar, 19.30 Uhr, die Predigt in der Stiftskirche (Am Domplatz 8) in Ramelsloh. Mitgestaltet wird diese Andacht durch Gebete und Lesungen von katholischen und evangelischen Geistlichen sowie Gemeindegliedern aus Seevetal und Hamburg-Harburg. Musikalisch wirken der Posaunenchor Ohlendorf, der ökumenische Chor Hamburg-Harburg und Henning Trost an der Orgel mit.