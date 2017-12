ÖPNV: Neues Fahrplanbuch für den Landkreis

kb. Landkreis. Pünktlich zum HVV Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, ist nun das neue Fahrplanbuch für den Landkreis Harburg erschienen. Das Fahrplanbuch ist ab sofort für 2 Euro im Bürgerservice der Kreisverwaltung, in der Touristinformation „Winsener Elbmarsch" und in den Rathäusern Marschacht und Salzhausen erhältlich. Der Landkreis Harburg weist zum Fahrplanwechsel auf die zahlreichen Verbesserungen im Zug- und Busverkehrsangebot hin, die die Fahrgäste zum Fahrplanwechsel erwarten.

Die wichtigsten Veränderungen in der Übersicht:

Linie 340: Anpassung der Fahrzeiten an die veränderte Ankunft der S3. Zur verbesserten Spätbedienung der Gemeinde Rosengarten insbesondere montags bis donnerstags und sonntags werden die Fahrten nach 21 Uhr von/nach S Neugraben nun täglich über Ehestorfer Heuweg hinaus ab/bis Museum Kiekeberg geführt.

Linie 343: Die meisten Fahrten von/zum Bf. Meckelfeld bedienen nun auch die Haltestelle Meckelfeld, Schulzentrum mit. Zusätzlich wird von Montag bis Freitag abends eine Fahrt 21.49 Uhr ab Fleestedt und 22.29 Uhr ab Schulzentrum Meckelfeld angeboten.

Linie 4039: Das Fahrtenangebot wird um zusätzliche Fahrten vormittags, abends und an Samstagen erweitert. Darunter ist eine zusätzliche Fahrt montags bis freitags um 21.26 Uhr von Neu Wulmstorf bis Hollenstedt.

Linie 4207: Montags bis freitags fährt die nachfragestarke Linie 4207 zwischen Buchholz, Jesteburg, Asendorf und Hanstedt ab Dezember auch bis Betriebsschluss stündlich. Samstags wird der bisherige 2-Stundentakt zwischen Egestorf - Hanstedt und Buchholz sowie in der Gegenrichtung vormittags und am frühen Abend auf einen Stundentakt verdichtet.

Linie 4400: Das Fahrtenangebot am Samstag wird auf einen Zweistundentakt erweitert. Darunter ist auch eine neue Spätfahrt um 22.43 Uhr ab Bergedorf bis Tespe. Daneben werden samstags auch Bütlingen und Avendorf mit je vier Fahrtenpaaren bedient. Zwischen 9 und 21 Uhr, besteht bei jeder Fahrt der Linie 4400, Anschluss an die Linie 4405 nach Winsen.

Linie 4405: Das Fahrtangebot am Sonnabend wird zwischen 8 und 21 Uhr auf einen 2-Stunden-Takt erweitert. Bei jeder Fahrt besteht Anschluss an die Linie 4400 und an den RE3 von/nach Hamburg.

Linie 4406: Die bisherige Fahrt um 9.50 Uhr ab Salzhausen beginnt nun schon um 9.24 Uhr in Egestorf, außerdem wurde der Fahrplan um weitere Fahrten ergänzt.

Linien 4407: Das Angebot an Samstagen wird in jeder Fahrtrichtung um eine weitere Fahrt ergänzt. Durch eine leichte Verschiebung der Abfahrtszeiten ergeben sich nun zusammen mit der Linie 4406 von 12 bis 17 Uhr stündliche Fahrtmöglichkeiten zwischen Winsen und Pattensen.

Linie 4408: Auf der Linie 4408 wurde das Angebot zwischen Brackel, Marxen und Buchholz bereits im August dieses Jahres verdichtet. Neben zusätzlichen Fahrten tagsüber verkehrt seit August neu eine Fahrt um 20.46 Uhr von Buchholz nach Brackel. Zudem verkehren einige Fahrten seit August bis Thieshope. An Samstagen wird das Angebot auf der Linie 4408 dem neuen Angebot auf der Linie 4207 angepasst.Die neuen Fahrpläne im ÖPNV können neben dem neuen Fahrplanbuch 2017 auch bequem im Internet unter www.kvg-bus.de oder unter www.fahrgastbeirat.org sowie unter www.landkreis-harburg.de abgerufen werden.

Bei Fragen zum Busverkehr im Landkreis steht Friedhelm Stradtmann (Abteilung Schule / ÖPNV / Sport der Kreisverwaltung) gerne zur Verfügung: Telefon 04171/69 33 39, E-Mail: f.stradtmann@lkharburg.de .