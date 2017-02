„Peter Pan - das Musical“ auf Tour: Familienshow zu Gast in der „Burg Seevetal“

Nach den Erfolgen der familientauglichen Musical-Versionen „Aschenputtel“, „Die kleine Meerjungfrau“, „Schneewittchen“, „Dornröschen“ und „Alice im Wunderland“ ist das Theater Liberi aus Bochum nun auf Tour mit der Show „Peter Pan - das Musical“.Eine fantasievolle, spannende und witzige Adaption der berühmten Romanvorlage von James M. Barrie für Träumer aller Altersklassen. Zu Gast ist das Theater-Ensemble mit dem Familien-Musical-Abenteuer am Samstag, 25. Februar, um 15 Uhr in der „Burg Seevetal“ (Am Göhlenbach 11) in Hittfeld. Empfohlen für junge Zuschauer ab vier Jahren.Nicht erst seit dem Disney-Zeichentrickfilm oder der legendären Verfilmung des Stoffes mit Robin Williams (†) in der Hauptrolle kennt wohl jedes Kind den größten Abenteurer der Kinderliteratur, den Meister der Fantasie und Helden aller Kinderträume: Peter Pan. Auf der sagenumwobenen Insel Nimmerland leben der niemals erwachsen werdende Peter und seine verlorenen Jungs, die liebenswürdige und manchmal etwas zickige Fee Tinker Bell, die wilde Indianerin Tigerlilly, gefräßige und komisch tickende Krokodile und der finstere Käpt‘n Hook samt seiner Piraten. In diese Traumwelt gerät auch Wendy, das kleine Mädchen aus London, und erlebt das Abenteuer ihres Lebens. Doch dann beginnt Wendy sich langsam zu fragen, ob sie für immer ein Kind bleiben möchte.Die immer aktuelle Geschichte von Peter Pan über die Unschuld und Sorglosigkeit der Kindheit und die Bedeutung von Familie wird von den Machern des Theater Liberi humorvoll und spannend in ein Musical-Abenteuer umgesetzt, das für Jung und Alt geeignet ist.• Eintritt: ab 17 Euro, Kinder von drei bis 14 Jahren ab 15 Euro. Vorverkauf: Gemeinde Seevetal, Tel. 04105 - 552365 oder -2368; Tourist Information Winsener Elbmarsch, Tel. 04171 - 668075; Jesteburg Touristik, Tel. 04183 - 5363; Smile Records Buchholz, Tel. 04181 - 38136. Info: www.theater-liberi.de