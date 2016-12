Premiere in Ramelsloh: Lucia Chor aus Göteborg zu Gast

Mit einem Programm aus schwedischen, deutschen und englischen Weihnachtsliedern tritt der Lucia-Chor aus Göteborg am Freitag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr in der Ramelsloher Kirche auf. Zwischen den Lucia-Gesängen werden außerdem weihnachtliche Geschichten vorgelesen.Das Lucia-Fest (Lichterfest) ist ein aus Skandinavien stammender Brauch, der am 13. Dezember, dem Tag der heiligen Lucia, begangen wird. Vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders in Schweden (1752) fiel der Gedenktag auf den kürzesten Tag im Jahr. Das Mädchen, das die Lucia verkörpert, trägt ein weißes Gewand, ein rotes Band um die Taille und eine Kranz mit Kerzen auf dem Kopf.Karten gibt es für 18 Euro (Kinder bis 14 Jahre zahlen 10 Euro) im Vorverkauf im Pfarrbüro und bei Knolles Markt in Ramelsloh, bei der Teeinsel in Ohlendorf, in der ABC-Buchhandlung in Stelle, bei Stoffträume in Maschen und online unter http://tickets.kirche-ramelsloh.de. Zur Info: Es gibt keine festen Platzkarten, frühzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze.