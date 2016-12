Die Kantaten 1, 3 und 6 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach werden die Kirchenchöre Maschen und Ramelsloh am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Ramelsloh aufführen. Die Sinfonietta Lübeck und die Solisten Nicole Hoff (Sopran), Anna-Maria Torkel (Alt), Svjatoslav Martynchuk (Tenor) sowie Rainer Mesecke (Bass) musizieren unter der Leitung von Pascal F. Skuppe.Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro im Pfarrbüro und bei Knolles Markt in Ramelsloh, der Teeinsel in Ohlendorf, Stoffträume in Maschen, der ABC-Buchhandlung in Stelle oder online unter http://tickets.kirche-ramelsloh.de/ . Restkarten gibt es für 28 Euro an der Abendkasse.