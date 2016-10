Regionales Radverkehrskonzept: Info-Veranstaltung des Landkreises für die Bürger

kb. Landkreis. Der Landkreis soll durch einen kontinuierlichen Ausbau der Fahrradinfrastruktur für Radler noch attraktiver werden. Die Kreisverwaltung arbeitet dafür derzeit im Auftrag des Kreistags gemeinsam mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, den Kommunen und Verbänden wie dem ADFC an der Entwicklung eines Regionalen Radverkehrskonzepts.

Erste Ergebnisse der Konzeptentwicklung, mit der das Hannoveraner Fachbüro SHP Ingenieure GbR beauftragt wurde, liegen jetzt vor, darunter die umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung des überörtlichen regionalen Radwegenetzes sowie ein Maßnahmenprogramm mit Prioritäten und konkreten Vorschlägen zur Optimierung. Darüber informiert die Kreisverwaltung in zwei Veranstaltungen:

am Dienstag, 18. Oktober, 19 Uhr in der Kantine der Stadtverwaltung Buchholz (Rathausplatz 1) und am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr in der Kreisverwaltung Winsen (Gebäude B, Raum 013, Schloßplatz 6).

Beide Veranstaltungen sind öffentlich und werden durch einen kurzen Vortrag des beteiligten Fachbüros eingeleitet. Im Anschluss haben die Besucher in einem moderierten Dialog die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und Anregungen zur Weiterentwicklung des Konzepts zu geben. Eingeladen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Vertreter der Radverkehrsvereine und Verbände aus der Region.